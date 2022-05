L’Atalanta è fuori dall’Europa, ma i tifosi salutano la squadra con cori, applausi e striscioni

L’Eco di Bergamo racconta la serata. Il più acclamato è stato Ilicic, all’addio. Per lui cori e boati già dal riscaldamento. Un saluto commovente

L’Atalanta ha perso la partita contro l’Empoli e anche l’Europa, chiudendo il campionato all’ottavo posto, ma il pubblico presente allo stadio ha applaudito la squadra, primo tra tutti Ilicic, all’addio e il tecnico Gasperini. L’Eco di Bergamo definisce il saluto finale “commovente”.

“Sì, perché, a non perdere, in una serata costata l’addio alle coppe e la sconfitta sul campo, è stato il popolo nerazzurro, capace di confermarsi, lui sì, da Champions per il sostegno e gli applausi incondizionati rivolti alla squadra”.