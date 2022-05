L’assurdo viaggio del campo della finale di Champions: 500 rulli d’erba dalla Spagna a Parigi in 24 camion

E’ stato preparato nel nord della Spagna e montato allo stadio di St Denis solo mercoledì. Dopo verrà spostato ancora e finirà a Le Mans

Il campo dello Stade de France che sarà il palcoscenico della finale di Champions League di domani sera è stato posato solo mercoledì, dopo un lungo viaggio dal nord della Spagna allo stadio francese in 24 camion refrigerati. Il calcio moderno funziona così.

La decisione di spostare la finale da San Pietroburgo a Parigi, presa dalla Uefa il 25 febbraio, a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, ha rappresentato una sfida senza precedenti per gli organizzatori, spiega il Telegraph.

Lo stadio sabato scorso era occupato, e tutto esaurito, per il concerto di una famosa band new wave francese degli anni ’80, Indochine. L’erba ha percorso 650 miglia dal nord della Spagna a St Denis, a Parigi. Il primo di 24 camion refrigerati ha lasciato il vivaio catalano domenica sera, dove il campo ibrido – cinque per cento sintetico come per tutte le superfici moderne – era stato arrotolato nelle due notti precedenti. I 500 rulli hanno viaggiato per 24 ore, e consegnati a Parigi poco prima della mezzanotte di lunedì. Sono stati montati in 48 ore.

Il campo sarà nuovamente dissotterrato dopo la finale di rugby della Top 14 del 24 giugno e finirà a Le Mans, dove sostituirà un campo di sette anni all’MMArena.