La Serie A premia Osimhen: è il miglior Under 23 del campionato

Gli Mvp. Bremer il miglior difensore, Brozovic il miglior centrocampista, Immobile (il capocannoniere) il miglior attaccante. Premiato Maignan tra i portieri

C’è anche Victor Osimhen tra i cinque «Mvp» del campionato premiati dalla Lega Serie A. È il Miglior Under23. La motivazione? «Ha trascinato il Napoli a suon di gol con l’esperienza di un veterano». Il premio gli verrà consegnato domani, prima della partita contro lo Spezia, al Picco.

Chi è stato già premiato, nella serata di ieri, è Gleison Bremer. Il centrale di difesa del Toro è il miglior difensore di questa Serie A. «Un muro invalicabile», si legge sui social della Lega Calcio. Una bella soddisfazione per il numero 3 dei granata, ambito da mezza Europa in un’estate che si preannuncia, per lui, particolarmente calda.

Oltre a Osimhen e Bremer, gli altri premi: Mike Maignan è il miglior portiere (e ci mancherebbe), Marcelo Brozovic il miglior centrocampista, Ciro Immobile – il capocannoniere – il miglior attaccante. Non è stato ancora assegnato il premio di «miglior giocatore». Probabilmente si aspetta di capire chi vincerà il campionato tra Milan e Inter.