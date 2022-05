La rosicata di Laporta: «Mbappé chiede 50 milioni a stagione e magari neppure vincerà la Champions»

A Radio Catalunya. «Lo abbiamo contattato, ma sono cifre che il Barça non può permettersi. La priorità è il bilancio, dobbiamo abbassare gli ingaggi»

Mbappé? Visto che è un fuoriclasse in scadenza di contratto lo abbiamo contattato. Ma ha chiesto 50 milioni di euro a stagione, cifra che non possiamo permetterci e magari poi neppure vincerà la Champions League… Sarebbe un’offesa per i giocatori che crescono con noi

Ci ha provato, per Mbappé. il Barcellona. Una richiesta d’informazioni, nulla più. Utile, spiega a Radio Catalunya Laporta, a capire che l’operazione non rientra nella nuova politica del Barça. Certo, il presidente non l’ha presa benissimo – lo testimoniano le frasi sulla Champions – ma tant’è. I blaugrana proveranno comunque ad assicurarsi Lewandowski, che ha manifestato l’intenzione di lasciare il Bayern Monaco.

Lasciamo lavorare i dirigenti. Non voglio rispondere nel dettaglio. Stiamo lavorando per essere più competitivi, ma non è facile vista la situazione economica. Stiamo lavorando per ripulire i conti del club, in un anno ci siamo in gran parte riusciti. Conclusa l’opera, potremo portare a termine tutte le operazioni che stiamo valutando.

Cosa serve?

Xavi sa di avere ottimi giocatori in rosa. Faremo qualche acquisto per rendere la squadra più competitiva ma la priorità è l’economia del club. La situazione che abbiamo ereditato non si risolve in un anno, ma ci stiamo provando. Abbiamo un monte ingaggi molto alto, che crescerà la prossima stagione. Ora dobbiamo stabilire limiti salariali più abbordabili. Ringrazio i capitani (Piquè, ad esempio) per il sacrificio.