«La notte prima della finale di Wembley Cruyff non riusciva a dormire, mi costrinse a giocare a domino»

Mundo Deportivo intervista Carles Rexach. Oggi 75enne, fu il secondo allenatore di Johan Cruyff quando il Barça vinse la Coppa dei Campioni del 1992 a Wembley, battendo la Sampdoria di Mancini e Vialli. Fu una vittoria liberatoria, dice.

Non fu una vittoria semplice.

È vero che Cruyff ha detto “andate e divertitevi” ai giocatori prima dell’inizio della partita?

«Questa frase è il messaggio generico che Cruyff ha dato durante quella settimana prima della partita, non in finale. La gente era molto tesa, per strada ci dicevano che non potevamo fallire, la stessa famiglia, gli amici… E per togliere la pressione abbiamo pensato di dire ai giocatori che dovevamo goderci quella settimana rimanente, pensare positivo perché eravamo in una finale di Coppa Europa. Ma non era un messaggio dell’ultimo momento prima di saltare sul campo. Il motto era godersi l’esperienza e non subirla».

Qual è il suo miglior ricordo di quella partita?

«E’ sciocco, ma non posso dimenticarlo. Ho indossato una tuta di marca di Cruyff e per me è stato un problema in ogni partita perché ufficialmente il Barça indossava Meyba e ho avuto un ottimo rapporto con la gente di quella ditta. Ma Johan non voleva che mi togliessi la tuta del suo marchio perché diceva che ci aveva portato fortuna. Mi diceva: “Non sono superstizioso ma ti sei messo la tuta che ci ha portato bene”. E la mettevo sempre e vincevamo. La cosa divertente è che quella tuta non si reggeva nemmeno con le pinzette perché ogni giorno era più rotta in diverse parti. In effetti, non l’ho nemmeno conservata come souvenir: si è autodistrutta. Non sappiamo se sia stata fortunata o no, ma, per ogni evenienza, l’ho messa. Non ho mai voluto avere queste fissazioni per non esserne schiavo, ma per Johan decisi di scendere a compromessi».