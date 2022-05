Insigne saluta gli ultras: «Piango da giorni nel passare fuori allo stadio, qui sarà sempre casa mia»

Il Corriere del Mezzogiorno racconta il saluto di Lorenzo Insigne ad una parte dei suoi tifosi. Il capitano del Napoli, questa sera, è stato premiato nella sede degli ultras ’72, alla Loggetta, con una targa. Un riconoscimento meritato da Insigne, per il rispetto mostrato sempre alla maglia, come hanno spiegato gli stessi tifosi.

Il capitano ha ringraziato:

«Vi ringrazio tutti, anche se vado via qui sarà sempre casa mia, appena avrò tempo tornerò a Napoli. Non vi nascondo che piango da tre giorni, ogni volta che passo fuori allo stadio mi emoziono, è stata casa mia per dieci anni e spero che lo sarà ancora. Sono contento di festeggiare insieme a voi domenica, spero che andrà tutto bene, porterò sempre il Napoli nel cuore e tiferò sempre per il Napoli».