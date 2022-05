Il Guardian: «Anche il City sovrumano è fatto di emozioni, e quelle non si possono comprare»

“La più grande bugia nello sport è che i vincitori incarnano forza e carattere, e che i perdenti incarnano la fragilità”

Ma “l’ottava Premier del Manchester City è stata conquistata nel momento di maggiore debolezza, in una delle peggiori prestazioni della stagione, da un punto in cui ogni speranza li aveva abbandonati. E sembrava perfetto”.

Così Jonathan Liew scrive dell’ imperfect-day del City. L’editorialista del Guardian racconta il “dramma” di una Premier che stava clamorosamente sfuggendo all’ultima giornata, riesumata da tre gol in cinque minuti.

“La storia darà a questa partita un’immagine di inevitabilità. I libri dei record lo registreranno semplicemente come un altro titolo della City: il quarto in cinque anni, il decimo di Pep Guardiola, Ma niente di tutto questo catturerà davvero l’assoluto sconforto che attanaglia questo stadio: l’incoerenza, la frustrazione, la rabbia e l’angoscia di una squadra e della sua gente che fissa l’abisso”.

“A volte può essere difficile intravedere il volto umano dietro questo tentacolare super-club, con il suo impero di satelliti, le sue tasche senza fondo, i suoi triangoli di passaggio senza attrito, il senso di qualcosa di incontaminato e spietato che non sarai mai in grado di toccare. Il City è denaro, è un progetto politico, è arte, è vanità, è potere. Ma come ogni club è anche la sua gente, gente che soffre e teme come gli altri. E per 76 minuti il City ci ha mostrato qualcosa che abbiamo visto così raramente nell’era di Guardiola: genuina vulnerabilità, genuino dolore, una squadra sovrumana che giocava sulle emozioni umane”.

Scrive Liew che al primo gol dell’Aston Villa “diverse centinaia di tifosi del City si sono immediatamente alzati e sono scomparsi nell’atrio per una pinta, una torta, un grido e un ripensamento delle loro scelte di vita”.

“In un certo senso, il City aveva bisogno del Villa per riprendersi. Il gol di Coutinho era uno schiaffo in faccia, un secchio di acqua gelata, la dura verità fredda che ti taglia fino al midollo”.

Liew fa la cronaca uditiva del successo:

“Il rumore era impossibile da paragonare ad altro. Impossibile da trascrivere. In realtà si trattava di cinque rumori in una volta: il ruggito gutturale del trionfo, lo strillo della consumazione, l’espirazione dell’angoscia imbottigliata, uno stadio unito dal sollievo. Non puoi comprare momenti del genere. Non puoi comprare tre gol in cinque minuti per vincere il titolo di Premier League. Puoi comprare i giocatori che potrebbero farlo, l’allenatore che potrebbe farlo accadere”. “Ma il momento in sé: quello nasce dalla pura volontà collettiva, l’energia furiosa di un pubblico che aveva visto Dickov a Wembley e Agüero contro il QPR e Kompany contro il Leicester, e che non si sarebbe mai sognato di doverlo fare di nuovo”.