Il Giornale: Maldini resta al Milan, RedBird vuole garantire la continuità aziendale

Franco Ordine: “l’idea è quella di ripartire assieme. Con una sola avvertenza per il futuro: Gerry Cardinale non è tipo da consentire strappi alle regole”.

Paolo Maldini resterà al Milan. Lo scrive su Il Giornale Franco Ordine, notoriamente vicino al club rossonero.

“E’ iniziata la corsa del Milan contro il tempo. Due le scadenze, decisive, fissate nei prossimi giorni 7-10 giorni: la firma del preliminare tra Elliott e RedBird Capital e il colloquio tra nuova e vecchia proprietà (che resta in minoranza nel club) sedute dalla stessa parte del tavolo, e Paolo Maldini di ritorno da Israele (matrimonio di un amico). L’agenda non prevede stravolgimenti al piano di continuità aziendale già concordato e annunciato in largo anticipo ai media anche se – bisogna riconoscerlo – l’intervista dell’ex capitano rossonero, in altri tempi, avrebbe potuto provocare qualche reazione. Qui è in gioco il futuro del Milan e se il fondo Elliott ha ingoiato il rospo il motivo è soltanto questo: recuperare lo spirito di unità mostrato negli ultimi due anni”.