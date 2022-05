Il fuorigioco come un gol: l’arbitro argentino esulta per la chiamata confermata dal Var (VIDEO)

E’ successo nella finale di coppa di lega argentina, Boca-Tigre 3-0. L’assistente ha ringraziato il cielo, l’arbitro ha festeggiato col pugnetto

Il fuorigioco come un gol. Il fischio, il controllo del Var, la conferma. Il guardalinee esulta indicando il cielo, mentre l’arbitro festeggia con un più prosaico pugnetto. Succede in Argentina, mentre il Boca vince la Coppa di Lega battendo il Tigre 3-0.

Al 17′ Darío Benedetto segna infilando sul secondo palo, sarebbe l’1-0, ma l’assistente Diego Bonfá alza la bandierina senza esitazione. E’ fuorigioco, il Var Mauro Vigliano controlla e poi conferma la giusta chiamata. L’arbitro della partita, Darío Herrera, comunica a Bonfá è tutto giusto. E quello la prende con sobrietà, esulta come se avesse segnato. Anche Herrera non si tiene: pugno chiuso e congratulazioni al suo assistente che non ha toppato.