Iervolino: «Spero che Nicola e Sabatini rimangano. Il sogno è prendere Cavani e Arnautovic»

La Gazzetta dello Sport intervista il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino. La squadra campana resterà ancora in Serie A, ha guadagnato la salvezza all’ultima giornata di campionato grazie al pareggio del Cagliari.

Sul campo la squadra è stata battuta dall’Udinese.

Parla del futuro: primo obiettivo rinforzare la rosa.

«Il mercato invernale è stato fatto in fretta, abbiamo creato in pochi giorni un gruppo che in qualche settimana è diventato squadra. Ora abbiamo tempo per programmare partendo da elementi importanti come Sepe, Fazio, Mazzocchi, Bohinen, Ederson. Prenderemo giovani e alcuni elementi esperti. Non mi piacciono le figurine con lo scopo di vendere quattro magliette in più: saranno acquisti mirati. Organizzeremo un bel ritiro, inaugureremo il centro sulle attività di performance che è ormai pronto. I progetti legati alle infrastrutture hanno un percorso più lento, ma saranno avviati. E per i tifosi ci sarà una nuova piattaforma per essere a contatto con la squadra».