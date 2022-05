Guardiola risponde a Evra: «Non ho visto tutta questa personalità quando li abbiamo fatti a pezzi col Barcellona»

Dopo la sconfitta del suo Manchester City contro il Real Madrid, Evra aveva fortemente criticato Pep Guardiola. Dichiarò che prendere tutti questi gol in pochi minuti succede quando preferisci non avere in squadra giocatori di personalità.

Evra aggiunse che oggi i calciatori vanno al City soprattutto per soldi. Non s’è fatta troppo attendere la risposta di Pep, che ha messo nel mirino anche Berbatov e Seedorf.

«Non abbiamo personalità perché abbiamo concesso due gol in un minuto dopo aver avuto più volte la possibilità di segnare? – ha detto Guardiola – Beh, allora dopo le ultime quattro partite, visto che abbiamo segnato 19 gol, devo dire che abbiamo una personalità incredibile. Mi dispiace ma non sono per niente d’accordo con questi ragionamenti. Il Liverpool può vincere quattro trofei, potrebbe anche vincerne solo uno. Se ne vince solo uno e arriva uno o due punti dietro di noi non ha personalità? La squadra che ha perso a Madrid ha lo stesso carattere che abbiamo avuto negli ultimi cinque anni, ogni tre giorni, in tutte le competizioni. Ex calciatori come Berbatov, Seedorf ed Evra dovrebbero saperlo: li ho affrontati e quando abbiamo fatto a pezzi il Manchester United in finale di Champions League non ho notato questa grande personalità»