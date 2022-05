Guardiola: “Davvero i tifosi dello United preferiscano che vinca il City? Allora si vestano di celeste»

Oggi si assegna la Premier e molti tifosi delle United sperano che il Liverpool non ce la faccia. Sarebbe la quarta Premier per Guardiola

Oggi si assegna il titolo della Premier League. A novanta (più recupero) dal termine il Manchester City ha un punto di vantaggio sul Liverpool. E quindi per essere certa di vincere il campionato, la squadra di Guardiola dovrà battere in casa l’Aston Villa dell’ex Liverpool Gerrard, mentre la formazione di Klopp ospita il Wolverhampton. Si gioca alle 17.

Nelle settimane scorsa Guardiola aveva dichiarato che nel Regno Unito tutti avrebbero preferito la vittoria del Liverpool. In realtà a Manchester non è così. Gli storici avversari dello United sono proprio i rossi del Liverpool e oggi segretamente più di un tifoso dello United segretamente tiferà per i cugini del City che fino a dieci anni fa erano considerati inoffensivi. Lo riporta il Telegraph.

Ieri Guardiola ha risposto così a un giornalista in conferenza stampa:

“Davvero? Quindi quelli dello United preferiscono il City al Liverpool. Oh mio Dio, non lo sapevo. Quindi mi sbagliavo quando dico che tutti vogliono che vinca il Liverpool. E allora sono i benvenuti se vogliono unirsi a noi in strada. Ma devono vestirsi di celeste! Devono indossare la maglietta celeste”.

Se oggi il City vincesse, sarebbe la seconda volta che riesca a confermare il titolo con l’allenatore catalano. Solo il Chelsea di Mourinho e lo United di Ferguson sono riusciti nell’impresa.

“Quando sono arrivato qui, tutti mi dicevano che la Premier League era il trofeo più difficile da vincere”.