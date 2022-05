Gazzetta: Sarri vuole Mertens alla Lazio, farebbe il vice Immobile (Ciro + Ciro)

Per lui un ingaggio da 2 milioni. Lui e la moglie apprezzano Roma e il suo stile di vita. Dries ha anche una proposta dal Brasile

Mertens alla Lazio? Potrebbe accadere, scrive la Gazzetta.

La soluzione, per adesso, è poco più di un’idea. Ma potrebbe presto diventare qualcosa di molto concreto, specie se col Napoli non dovessero registrarsi passi avanti per il nuovo contratto.