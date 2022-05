Gazzetta: Pioli è stato più bravo di Inzaghi e Spalletti a tenere in pista la macchina quando ha sbandato

Sulla Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli definisce lo scudetto del Milan “un capolavoro”.

Una miscela di esperienza e gioventù, tecnica e agonismo.

Pioli ha dato al Milan un’identità di gruppo,

“una consapevolezza nelle proprie capacità che gli ha permesso di reggere senza fare una piega agli infortuni di Kjaer (perdita gravissima), di Maignan, di Giroud, di Ibra, che s’è visto in campo pochissimo. Il tecnico s’è inventato via via soluzioni che grazie a lui sono parse perfino plausibili. Le due svolte rossonere, nel derby di ritorno e nella trasferta di Napoli, hanno sotto al risultato la firma di Pioli. Più bravo di Inzaghi e Spalletti negli scontri diretti, più bravo a tenere in pista la macchina anche quando, come capita a tutte le formazioni, ha sbandato. Se guardiamo sotto al cofano il motore rossonero ha molti meno cavalli dell’Inter, della Juve e anche del Napoli. Per restare in area scudetto tutto il campionato i giocatori del Milan si sono superati, andando ciascuno oltre i propri limiti”.