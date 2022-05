Gazzetta: Chiellini vede l’America, il posto in dirigenza può aspettare

Un altro italiano verso la Mls, ma se Insigne ha raccontato di piangere da giorni al pensiero di lasciare Napoli, Chiellini mercoledì sera a Roma era molto sereno

Il Los Angeles FC è un club meno conosciuto dei Galaxy, almeno in Italia, eppure pare essere la destinazione di Giorgio Chiellini. Il capitano della Juve giocherà in Mls insieme a Lorenzo Insigne. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. L’affare non è affatto ma la preferenza del centrale che ha alzato l’Europeo a Wembley è chiara. Chiello pensava all’America già un anno fa, poi con Agnelli decisero di continuare insieme soprattutto in vista del Qatar. L’Italia senza Mondiale ha cambiato il quadro.

Chiellini ha una preferenza chiara, gli Stati Uniti, un mondo che lo affascina da tempo e potrebbe diventare un’esperienza di vita per la sua famiglia. Lui stesso potrebbe fare la conoscenza di un mondo nuovo e studiare da vicino un sistema sportivo molto diverso da quello europeo: tutto molto utile, in vista di una carriera dirigenziale. La scelta insomma non sarebbe economica ma di vita. Chiellini non avrebbe un contratto da Designated Player, i tre giocatori con stipendio speciale, extra salary cap, ma guadagnerebbe qualcosa meno rispetto all’accordo attuale con la Juve. Particolare anche la tempistica: Chiellini si trasferirebbe negli Stati Uniti già a fine giugno, perché la stagione americana segue l’anno solare. Inizio a febbraio, fine tra ottobre e novembre.

E se facesse subito il dirigente? Per la Gazzetta…

è una soluzione da non escludere – tra Agnelli e Chiellini ci sono già stati colpi di scena – che però al momento è in secondo piano. Come in secondo piano è la proposta dei Vancouver Whitecaps, franchigia Mls che ha contattato Chiellini ricevendo ringraziamenti cortesi ma non una preferenza. Ancora meno probabile l’ipotesi Inter Miami, che pure era tra le mete preferite del Chiello. Non ci sono i presupposti per una trattativa.

Insigne.

La seconda parte della Mls 2022 così rischia di diventare seguita anche in Italia. Lorenzo Insigne è già sicuro di andare a Toronto, franchigia che gioca a Est, nell’altra conference rispetto al Los Angeles Football Club. Una differenza però forse c’è. Insigne ha raccontato di piangere da giorni al pensiero di lasciare Napoli. Chiellini mercoledì sera a Roma era molto sereno.