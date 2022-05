Gazzetta: Bernardeschi guadagnava 4 milioni, il Napoli a Koulibaly ne ha offerti 3-3,5

L’ex Juve preferirebbe Inter o Milan ma non disdegna il Napoli. L’ingaggio, però, è un ostacolo non indifferente. Il calcio è cambiato

Bernardeschi è un’idea di mercato, è difficile dire quanto possa concretizzarsi. La Gazzetta, con Maurizio Nicita, scrive che lui preferirebbe una soluzione milanese ma per ora non c’è nulla. Il suo agente è Pastorello. C’è lo scoglio ingaggio.

Alla Juventus Bernardeschi aveva un ingaggio da 4 milioni di euro netti.Una cifra che il Napoli non offrirebbe. Del resto se pensate che persino a un pilastro come Kalidou Koulibaly, probabilmente prossimo capitano azzurro (come chiede e ripete a gran voce Luciano Spalletti) è stato offerto un rinnovo che balla fra i 3 e i 3,5 milioni netti (quando il senegalese ne percepisce attualmente il doppio: 6).