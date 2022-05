CorSport: Koulibaly va via solo a 40 milioni, altrimenti, senza accordo, resterà a scadenza

L’eventuale rinnovo del senegalese sarebbe a cifre nettamente inferiori, in linea con la politica di taglio degli ingaggi annunciata da Adl

Il futuro di Kalidou Koulibaly a Napoli è ancora incerto. Ieri la Gazzetta dello Sport scriveva che tra gli agenti del senegalese e il club di De Laurentiis manca l’accordo sul rinnovo. Il problema è il taglio degli ingaggi programmato da De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive che il rinnovo del difensore sarebbe a cifre nettamente inferiori. Per lui saranno prese in considerazione offerte a partire da 40 milioni, se non ne arriveranno, Koulibaly resterà fino a scadenza.

“E soprattutto il nuovo tetto-ingaggi imposto dal club: il presidente ha detto e ripetuto che il monte-stipendi sarà meno elevato di quello attuale, e non è un caso che a Mertens, per prolungare, sia stato offerto uno stipendio che danza tra 1,2 e 1,5 milioni e che un eventuale rinnovo di Koulibaly sarebbe a cifre nettamente inferiori. Se arriverà un’offerta da 40 milioni sarà presa in considerazione, altrimenti senza accordo il prossimo capitano potrebbe restare a scadenza”.