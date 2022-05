Gazzetta: tra il Napoli e gli agenti di Koulibaly non c’è sintonia su un’ipotesi di rinnovo

Anche la Gazzetta dello Sport scrive del summit di mercato andato in scena ieri tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e l’allenatore, Luciano Spalletti. Il tecnico chiede la conferma di Koulibaly, Anguissa e Ospina. Ma mentre si attende l’incontro con gli agenti del portiere colombiano per discuterne, il rinnovo del difensore senegalese sembra più complesso.

“Cominciando dal portiere, ruolo per il quale il tecnico vorrebbe la riconferma di David Ospina, il cui agente ha in programma per la prossima settimana un incontro con il club. Discorso simile per Dries Mertens che ha avviato direttamente col presidente la questione rinnovo. Servono giocatori di personalità da inserire, senza perdere quelli che ci sono. Ed ecco che Koulibaly diventa un nodo importante. L’allenatore lo stima moltissimo e vuole che sia il nuovo capitano. Ma con gli agenti ancora non c’è sintonia su una ipotesi di rinnovo, mentre la proposta di spalmare l’attuale contratto è stata subito rigettata. Il senegalese non sarebbe semplice da sostituire, proprio per quello che significa anche nello spogliatoio”.