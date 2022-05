Corriere: Ibra ha deciso di operarsi al ginocchio per continuare a giocare, il Milan ha pronto il rinnovo

Zlatan Ibrahimovic ha deciso di provarci ancora: se riuscirà a risolvere i problemi al ginocchio, continuerà a giocare. Del resto il Milan ha già pronto il suo rinnovo. Lo scrive il Corriere della Sera.

“La verità è che c’è un piano preciso: Zlatan si sottoporrà a giorni, forse già in settimana, a un intervento in artroscopia con l’obiettivo di risolvere definitivamente il problema, generato non da un trauma ma dall’usura. Tutto dipende dalla risposta che darà il ginocchio dopo questo intervento, ma soprattutto dalla prognosi. Una cosa però è certa: Zlatan ci vuole provare. Tant’è che sta accelerando i tempi: sceglie di andare sotto i ferri ora, anziché partire subito per le meritate vacanze, proprio per farsi trovare pronto eventualmente già per il ritiro di inizio luglio. Fosse solo per la testa, continuerebbe senza pensarci su. Ibra sa bene che l’adrenalina del campo gli mancherebbe come l’aria. Chi gli sta accanto assicura che, se avesse garanzie di tenuta del ginocchio, avrebbe già annunciato la sua permanenza per un’altra stagione”.

“Una cosa è certa: i soldi non sarebbero affatto un problema. Nel cassetto della scrivania di Paolo Maldini c’è già pronto un contratto base da 2,5 milioni di euro più premi a obiettivo. Ibrahimovic ha già fatto intendere che non ci sarebbero ostacoli di natura economica”.