Capello: «Il calcio per i bambini deve essere un gioco, noi insegniamo solo la tattica…»

Sul Corsport le dichiarazioni al forum “Il calcio che l’Italia si merita”. «Ecco cosa manca ai settori giovanili. Non mi hanno mai invitato a Coverciano, magari non sono di un certo partito»

Fabio Capello, ex allenatore ed ora opinionista di Sky, è intervenuto ieri al forum “Il calcio che l’Italia si merita”, organizzato dal Corriere dello Sport. Ed è proprio il Corriere dello Sport a riportare alcune delle sue dichiarazioni.

«I risultati vengono dopo un lavoro profondo, ci vogliono settore giovanile, idee innovative e dirigenza con visione internazionale. Siamo arretrati, vediamo solo nel nostro orto, cosa succede a Roma, Torino o Milano. Non mi hanno mai invitato a Coverciano, si vede non ho tanta esperienza internazionale o poco da raccontare, però chiamano allenatori giovani… Magari non sono di un certo partito. Sono intervenuto a un raduno degli allenatori lombardi. Ho sentito dire persino che i miglioramenti si registrano tra i 4 e i 7 anni. Ma di cosa parliamo? Sino a 12 anni, il calcio deve essere un gioco. Esaltiamo il lato ludico, facciamoli giocare. Invece noi insegniamo solo la tattica. Ecco cosa manca al settore giovanile».