Blackpool, il coming out di Jake Daniels: «Sono gay, finora mi sono nascosto. Ora voglio essere un modello»

«I calciatori vogliono essere riconosciuti per la loro virilità, la gente pensa che essere gay è sintomo di debolezza. Mi possono urlare di tutto, non cambierà niente»

L’attaccante inglese 17enne del Blackpool, Jake Daniels, ha fatto coming out a Sky Sports dichiarando di essere gay. Si tratta del primo calciatore britannico in attività a rendere pubblica la sua omosessualità. La Gazzetta riporta le sue parole.

«è tutta la vita che sono gay, orami sento pronto a fare coming out, a rivelarlo e a essere finalmente me stesso. Per molto tempo ho pensato che avrei dovuto nascondere la verità perché volevo diventare un calciatore pro. Ora che lo sono, mi sono chiesto se dovessi aspettare di ritirarmi per fare coming out. Ho solo 17 anni ma è chiaro che voglio fare il calciatore e se, facendo questo, altre persone pensassero di poterlo fare anche loro dopo avermi visto e sentito, sarebbe fantastico. Voglio essere un modello, fonte di ispirazione. I compagni sono stati fantastici, mi hanno detto di essere orgogliosi di me».

Jake ha debuttato in B col Blackpool lo scorso 7 maggio, dopo aver firmato un contratto a febbraio per 2 anni e mezzo. Il suo club ha chiuso la stagione al 16° posto, lui con gli Under 18 ha segnato 30 gol in stagione, dopo i 30 dal 2020-21. E’ cresciuto nel club da quando aveva 7 anni, è stato in prestito al Bamber Bridge in settima serie da febbraio scorso per 3 mesi.

«Questa stagione è stata fantastica per me. L’esordio, il contratto pro… Ma mi sono nascosto finora fuori dal campo. Così ho pensato che essere gay o lesbo è ancora un tabù nel calcio, credo perché i calciatori vogliano essere riconosciuti per la loro virilità. E la gente pensa che essere gay sia sinonimo di debolezza, perché se sei gay ti si può provocare in campo e sugli spalti. Ma mi possono urlare di tutto, questo non cambierà niente».

In Italia, il Milan ha subito plaudito alla scelta del giovane calciatore di venire allo scoperto. Il tweet del club:

“Essere te stesso ed essere felice, è ciò che conta di più. Siamo con te Jake Daniels”.