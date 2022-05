Bianchi: «Mourinho ha capito subito l’ambiente. Io ero negato, mai avuto feeling con i tifosi»

Nel giorno di Roma-Leicester, il Messaggero intervista Ottavio Bianchi. Allenava l’ultima Roma che superò una semifinale, arrivando alla finale Uefa del 1991.

«Ricordo poco le vittorie, e molto di più le sconfitte. Se mi chiede di quella Coppa Uefa, ho bene in mente la finale persa con l’Inter, non lo meritavamo, senza contare che furono partite molto chiacchierate… Della semifinale, ricordo la grande passione di Roma, che anche quella sera riempì lo stadio. In quella stagione perdemmo il nostro presidente Viola a gennaio, ma centrammo lo stesso la finale Uefa e quella di Coppa Italia. La gente era straordinaria. E a differenza di adesso, non c’era un grande comunicatore a trascinarla: io non ero proprio portato. Non ho mai avuto un feeling con il pubblico. Non ero proprio capace di entrare in contatto empatico, anzi ero negato. Se allenassi ora, in un’epoca in cui tutto è mediatico, sarei in enorme difficoltà. Al punto che quando arrivai, l’ingegner Viola mi disse: “Bianchi, non si preoccupi: ci penso io”. Era il nostro riferimento per tutto. Si occupava anche della disposizione dei fiori, per dire. Un uomo meraviglioso».