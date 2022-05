Benzema torna a Parigi, L’Equipe: in Francia lui è una questione politica, l’ha riconquistata

Il giornale francese: undici anni fa il 70% dei francesi non lo voleva in nazionale, adesso hanno fatto pace

“Se segno sono francese, ma se non segno o se ci sono problemi, sono arabo”. Era il 2011. Sono passati 11 anni, e Karim Benzema ha riconquistato la Francia prima di provare a conquistare la Champions a Parigi. E’ una storia molto politica la sua, non solo gol e record. L’Equipe dedica la sua prima pagina al tono sociale di questa “pace”.

L’Equipe ricorda che nel dicembre 2015, poche settimane dopo la rivelazione della vicenda del ricatto del sextape a Mathieu Valbuena, c’era un sondaggio che annunciava come solo il dieci per cento dei francesi voleva vedere Karim Benzema giocare agli Europei 2016. “Un disconoscimento, una rottura durata fino a maggio 2021 e alla sua chiamata poche settimane prima di Euro 2021. Un francese su due oggi ha una buona opinione di lui e il 68% dei tifosi ritiene che meriti di vincere il Pallone d’Oro”.

“La sua impopolarità era legata anche al suo atteggiamento, introverso, un po’ burbero – dice il sociologo Stéphane Beaud al giornale francese – Oggi è più sorridente, i suoi occhi brillano, trasmette qualcosa di diverso, di meno preoccupato. Una metamorfosi psicologica”.

Secondo Alou Diarra invece i francesi che all’epoca erano arrabbiati con lui non pensavano al calcio. Gli altri, i “calciofili” tutti volevano che tornasse in nazionale. Per L’Équipe Benzema è diventato una questione politica. Sylvain Cormier, avvocato dell’attaccante, dice che Karim “pesa per le controversie che crea, perché è tutto ciò non piace a una porzione di Paese, qualcuno che ha successo e che ama le sue origini”.