Benzema: «Giocare al Real era il sogno di Mbappé ma rispetto la sua decisione»

Karim “The Dream” Benzema, tra i protagonisti assoluti del capolavoro del Real Madrid che ieri ha vinto la quattordicesima Champions e Pallone d’oro in pectore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media francesi, in particolare a Téléfoot. Gli hanno chiesto del rapporto col suo compagno di Nazionale Kylian Mbappé dopo la decisione di quest’ultimo di non raggiungerlo al Real Madrid e di rimanere al Paris Saint Germain. In patria s’è speculato molto di alcune frizioni tra i due, complice una storia pubblicata dal centravanti del Real su Instagram nel giorno in cui il suo compagno di Nazionale annunciava la scelta di restare a Parigi.

«Avrei voluto che Kylian realizzasse il suo sogno di giocare al Real Madrid, e che lo facesse insieme a te. Ha scelto il Paris Saint Germain, dobbiamo rispettare la sua decisione. È giovane, ha tante responsabilità sulle spalle, ci divertiremo a giocare insieme in Nazionale. Ognuno fa le sue scelte, dopodiché il Real Madrid è il Real Madrid. Non sono deluso, sono felice e spero che Mbappé farà delle belle cose. Siamo buoni amici, il fatto che non verrà a Madrid non influenzerà la nostra relazione»

Sulla Champions.