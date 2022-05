Allegri: “Ho ricevuto pedata da panchina Inter”, ma immagini inedite lo smentiscono (VIDEO)

Nel video postato sui social da Fabrizio Biasin si nota Cecchi, assistente di Inzaghi, che sfiora appena Allegri e poi vuole chiedergli scusa, ma Allegri non ci sta.

Allegri è apparso piuttosto nervoso durante la finale di Coppa Italia, tanto da aver rimediato una squalifica di un turno per un turno per avere “lasciato la propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria”. Alla base ci sarebbe stato, secondo il tecnico della Juventus, una pedata ricevuta da un componente della panchina dell’Inter. In realtà dalle immagini inedite postate sui social da Fabrizio Biasin si nota tutt’altro.

Mario Cecchi, assistente di #Inzaghi, incrocia #Allegri. I due si sfiorano. Cecchi chiede scusa. Eccolo qui il “calcio” subìto da #Allegri. pic.twitter.com/4BJNZtbOnd — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 13, 2022