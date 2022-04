«Un campo di tennis e di padel in ogni comune», il piano Marshall di Binaghi per battere il calcio

Il presidente della Fit: “Vogliamo diventare la federazione con più praticanti in Italia. Investiremo tutti gli utili degli Internazionali”

Il tennis e il padel alla scuola dell’obbligo. Anzi, di più: “Un campo di padel e di tennis in ogni comune italiano”. Angelo Binaghi lancia il suo piano Marshall, per fare ace e conquistare il Paese. L’obiettivo finale? “Diventare la federazione con il maggior numero di praticanti in Italia“. L’ambizioso presidente della Fit vuole dare scacco matto al povero pallone. Il calcio non se la passa bene, se non ora quando.

E infatti Binaghi approfitta della conferenza stampa di lancio degli Internazionali per pubblicizzare il progetto in tre mosse:

“Le linee di azione saranno tre: prima di tutto il tennis e il padel devono entrare nella scuola dell’obbligo e lo vogliamo fare in modo 5 volte superiore a quanto già fatto negli ultimi anni. La seconda direttrice ci permetterà di creare una struttura professionale che governi il padel in Italia, ormai un fenomeno eccezionale”.

“Infine, puntiamo alla ricerca di una diffusione capillare dell’impiatistica sportiva: vogliamo che in ogni comune ci sia un campo da padel e un campo da tennis, abbiamo fatto un censimento e abbiamo visto che ci sono margini, per questo l’intero utile degli Internazionali sarà destinato alla costruzione degli impianti”.

“Speriamo che questo progetto venga anche finanziato dal Dipartimento sport ma il senso è che useremo i proventi degli eventi di alto livello per finanziare lo sport di base e quindi far crescere con maggiore facilità i campioni del domani. Credo che sia quello che ci chiede lo Stato”.