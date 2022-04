Spalletti: «Rrahmani è convocabile. Ha un inizio di influenza, lo abbiamo fermato per precauzione»

In conferenza stampa: «Non ha l’influenza, è all’inizio. Lo abbiamo mandato a casa perché non trasferisse nulla agli altri, vediamo come si sviluppa»

Oggi Amir Rrahmani ha saltato l’allenamento in vista della partita di domani con la Fiorentina per “un leggero stato influenzale“. In conferenza stampa, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha risposto a chi gli chiedeva se il difensore fosse convocabile per il match di domani al Maradona.

«Sul comunicato c’è scritto leggero stato influenzale, non ha l’influenza, è l’inizio, un leggero stato. Per quelli che ci vogliono portar sfiga è influenza, potrebbe anche non essere niente. E’ disponibile, è una precauzione che ci siamo presi: uno viene e ha un po’ di candelina e si tiene fermo, ora si vede come si sviluppa. E’ meno facile che abbia presa se uno sta dentro anziché venir fuori a fare allenamento, e quella precauzione abbiamo preso. A tutt’ora è convocabile, lo abbiamo mandato a casa perché non trasferisse nulla agli altri».