Napoli-Fiorentina, Rrahmani è in dubbio: il kosovaro ha l’influenza

Amir Rrahmani è da considerare in dubbio per Napoli-Fiorentina. Il difensore kosovaro, che ha già saltato la partita con l’Atalanta per squalifica, è vittima di quello che il Napoli definisce, nel report dell’allenamente, come «un leggero stato influenzale». Leggero ma abbastanza importante da impedirgli di partecipare alla sessione odierna. Scalda i motori, a questo punto, Juan Jesus.

Il report non cita Osimhen, si deve dunque ritenere che non ci sia alcuna novità rispetto a ieri e che il nigeriano abbia ancora lavorato in gruppo. Ounas, Malcuit, Di Lorenzo e Petagna hanno svolto lavoro personalizzato in campo: domani, a meno di sorprese, non ci saranno.

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Maradona domani alle ore 15.

La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di torello. Successivamente seduta tattica e partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazione su palle inattive.

