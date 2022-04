Spalletti: «La squadra è al top della consapevolezza. Nel gruppo ora tutti stanno facendo la stessa cosa»

A Dazn: «Anche questa settimana li ho visti molto concentrati e applicati a fare ciò che si doveva fare per farsi trovare al meglio oggi»

Nel prepartita di Napoli-Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. Gli è stato chiesto che livello di consapevolezza ha raggiunto la squadra, in questa volata finale per lo scudetto e la Champions. Il Napoli è al top, ha dichiarato, parlando di come il gruppo si sia preparato ad affrontare il match.

«Il top della consapevolezza, anche questa settimana li ho visti molto concentrati e applicati a fare ciò che si doveva fare per farsi trovare al meglio oggi. Nel gruppo tutti stanno facendo la stessa cosa, e questo è il segnale più importante di tutti. La cosa fondamentale».