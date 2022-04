Parolo sul Corsera: «I centrocampisti del Napoli sarebbero sicuri titolari nelle altre squadre»

Come disse Spalletti «un buon regista sa fare tutto bene, un grande regista fa in modo che la squadra faccia tutto bene. Lobotka è sicuramente un grande regista»

Il Corriere della Sera, assieme all’opinionista di Dazn Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio e della Nazionale, analizza i reparti delle tre contendenti al titolo, il Napoli, l’Inter e Milan.

Spalletti ha due fenomeni in vetrina: Ruiz e Zielinski, in due hanno segnato 13 reti, 6 lo spagnolo e 7 il polacco. Dietro i gioielli gli uomini chiave, i cervelli e i polmoni del centrocampo, sono Lobotka e Anguissa. «Con il ritorno di Anguissa il reparto del Napoli ha più qualità, potenza fisica e alternative delle altre due squadre in lotta per lo scudetto», sentenzia Parolo.

Lobotka. In estate era ai margini, il tecnico l’ha rilanciato e «lo ha trasformato nel direttore d’orchestra»

«Un buon regista è quello che sa fare tutto bene, un grande regista è quello che fa in modo che la squadra faccia tutto bene. Lobotka è sicuramente un grande regista», il giudizio di Spalletti. «Il Napoli ha alternative, gente di qualità. Contro l’Atalanta Spalletti si è potuto permettere il lusso di lasciare Ruiz in panchina. Poter fare certe scelte significa avere un’ampia scelta. I centrocampisti del Napoli sarebbero sicuri titolari nelle altre squadre», aggiunge Parolo. «Spalletti ha il reparto più completo, Anguissa per me è l’uomo in più, l’entusiasmo un’arma a doppio taglio. Il tifo è splendido ma pericoloso, la fortuna è avere Spalletti che sa come gestirlo».