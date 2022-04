Non c’è allenatore avversario che non giochi su Mario Rui considerandolo il punto debole del Napoli

POSTA NAPOLISTA – Non sono deluso, questa squadra andava rifondata da anni. Ora, però, De Laurentiis punti sui giovani, Meglio giovani che mezzi giocatori

Deluso? No, non sono deluso, questa squadra andava rifondata da anni, invece hanno continuato a mettere toppe ad un vestito logoro. I calciatori mediocri sono rimasti tali, le mezze calze non si sono allungate fino a diventare calzettoni e, dulcis in fundo, sono arrivati un preparatore atletico inqualificabile e un tecnico bollito. Come definire altrimenti chi, tra le tante perle, ci ha rivelato che Mario Rui è un “professore”? L’aspetto più imbarazzante è che tutti gli allenatori (ma proprio tutti) considerano il portoghese il punto debole della difesa. Tutti mettono dal suo lato attaccanti alti per sfruttare il miss match fisico e non a caso, anche i primi due goal viola sono imputabili al “professore”. E di alternative ce ne sarebbero, ma il nostro condottiero non ne vuol sapere.

Non sono deluso perché non si può cavare sangue dalle rape, semmai sono infastidito dalla perdita di quattro anni che per noi vecchietti non sono un dettaglio. Non chiedo la luna alla dirigenza, almeno ci diano la speranza di poter migliorare e l’unico modo è di allestire una squadra di millennials, giovani strutturati che sappiano giocare al calcio. Basta con i mezzi giocatori (per tecnica e corporatura), i giovani possono sbagliare il primo impatto ma almeno puoi sperare che migliorino. I calciatori attuali questi sono e questo rimarranno. Per cui la domanda è: “se non ora ,quando?” Lasciamo in organico Meret, Di Lorenzo, Anguissa e Lobotka, tutti gli altri si mandino via. Si dia inizio ad un nuovo progetto, è indifferibile. E a chi obiettasse che la prossima stagione si gioca in Champions League, ricordo che questo gruppo ha ottenuto risultati disastrosi nei due anni di coppa minore, quindi è comunque inadeguato.