Napoli, report allenamento: per Fabian e Osimhen solo palestra. Meret fermo per gastroenterite

Questa mattina la squadra si è allenata a Castel Volturno. Ounas e Malcuit hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Di Lorenzo e Petagna personalizzato in campo

Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno in vista del match di campionato contro la Roma di lunedì. Il club ha pubblicato il report della seduta del mattino. Vi si legge che Ounas e Malcuit si sono allenati con il resto della squadra, mentre Fabian e Osimhen hanno svolto solo attività in palestra. Tornano in campo, per un lavoro personalizzato, Di Lorenzo e Petagna. Fermo di nuovo, invece, Meret, costretto a saltare la seduta di allenamento per una gastroenterite.

