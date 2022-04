Nagelsmann: «Alleno i calciatori a sviluppare la loro intelligenza, a decidere più rapidamente»

Domani sera si giocherà il quarto di finale di Champions tra Villarreal e Bayern di Monaco. El Paìs ha intrvistato Nagelsmann tecnico dei bavaresi.

El Paìs gli chiede: il lavoro di base di ogni allenatore è quello di fornire tempo e spazio ai suoi giocatori. Come fa a farlo in questo calcio che concede così pochi spazi?

A proposito del possesso palla dice

Sul perché in Germania si vedono meno gesti “artistici” rispetto a giocatori francesi, brasiliani, spagnoli o anche inglesi (l’Italia non è mai citata, ndr). I tedeschi non sono allenati a questo?

È una questione di educazione, come sei cresciuto e cosa significa il calcio per la società. Ci sono giocatori tedeschi che hanno un grande ego, che vogliono dimostrare di avere personalità, ma in fondo è vero che al Bayern i giocatori sanno che sul campo ottengono il successo più come squadra che come singoli calciatori, e che hanno bisogno l’uno dell’altro. Questa unione è da un lato un prodotto dell’istruzione e dall’altro figlia della consapevolezza che se l’obiettivo è essere al top in Europa lo raggiungeranno solo se lavoreranno come squadra. In Germania ai bambini viene insegnato fin dalla tenera età che una comunità può sempre fare più delle singole persone.