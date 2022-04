Mihajlovic dalla finestra dell’ospedale: «L’altra volta veniste per pulirvi la coscienza, ora lo meritate» – VIDEO

Era successo già nel settembre 2019. All’epoca, il Bologna vinse col Brescia in rimonta e i calciatori andarono a festeggiare con Mihajlovic sotto l’ospedale. Era la prima volta che il tecnico dei felsinei combatteva il cancro.

È successo ancora poche ore fa, dopo l’inaspettata vittoria con l’Inter che poteva consegnare una fetta di scudetto ai nerazzurri. Già ieri sera Mihajlovic s’era commosso parlando coi suoi calciatori su Skype. E allora poco dopo la rifinitura di stamattina la squadra s’è recata in blocco all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, sotto la finestra della stanza dell’allenatore. Cori e festeggiamenti. “Sini is on fire”, cantano i calciatori.

This is wonderful from the Bologna players. They visited Siniša Mihajlović after yesterday’s win vs Inter.

They will continue to fight for him on and off the pitch. The character of that team is remarkable.

We are all behind you Mihajlović💙pic.twitter.com/fcHIRNCpwG

— Jerry Mancini (@jmancini8) April 28, 2022