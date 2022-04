Mancini è tra le opzioni di Paratici se Conte rompe col Tottenham

Lo scrive il Telegraph. Il ritorno di Pochettino sarebbe l’ipotesi più gradita all’ambiente ma il Mancio non disdegna un ritorno in Premier. Occhio anche a Potter

Roberto Mancini e Graham Potter sono due delle opzioni che il Tottenham sta vagliando in caso di addio di Antonio Conte direzione Psg. Sarebbero le principali alternative a Pochettino, il cui ritorno rappresenterebbe l’eventuale prima scelta degli Spurs. Lo riporta il Telegraph, che qualche giorno fa aveva scritto di alcune frizioni tra il tecnico leccese e il club londinese, con Conte che ha chiesto almeno sei acquisti a Levy e Paratici per restare e la qualificazione in Champions ancora in bilico. Frizioni che non sarebbero sfuggite al Psg. Per completezza, va aggiunto che però l’entourage di Conte ha smentito – ad oggi – contatti con la dirigenza dei parigini.

Il Telegraph scrive che se Conte dovesse partire Levy sarebbe messo sotto un’immensa pressione dai tifosi degli Spurs. Il ritorno di Pochettino è ritenuti da molti l’unico modo per risparmiarsi enormi critiche, ed è per questo che a Londra si starebbe vagliando l’opportunità. Paratici, però, è un grande fan di Mancini, l’allenatore della Nazionale italiana campione d’Europa. Che è stato confermato Ct nonostante il flop nelle qualificazioni per i Mondiali ma che potrebbe essere attratto da un’esperienza in Premier. E va tenuto d’occhio pure Potter, che il Tottenham voleva già ingaggiare l’estate scorsa. L’attuale allenatore del Brighton l’anno scorso non si scaldava rispetto a un approdo alla guida degli Spurs. Dopodiché non avrebbe grandissima scelta visto che City, Liverpool, Chelsea e Arsenal non cambieranno allenatore e lo United ha appena preso ten Hag.