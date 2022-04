L’entourage di Antonio Conte: «Nessun contatto con il Psg, assurde fake news»

Non c’è stato alcun contatto tra il Psg e Antonio Conte. La notizia data da RMC Sport con le richieste del tecnico per lasciare il Tottenham sono solo fake news. E’ quanto fa sapere l’entourage dell’allenatore ex Inter. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

““Assurde fake news”, vengono definite dallo strettissimo entourage del tecnico le tante notizie uscite in questi giorni e riprese da web e social. Dalla classica ipotetica lista di giocatori desiderati (dove come sempre in questi casi trovano posto alcuni ex, tra cui Lukaku) alla folle richiesta di 30 milioni di ingaggio, mai avanzata, che lo renderebbe per distacco il più pagato allenatore al mondo davanti a Guardiola, Klopp e il primatista attuale Simeone. Nessun allenatore, per inciso, guadagna tanto al mondo. A dir poco fantasiosa quella per cui avrebbe chiesto di non lavorare con il ds Leonardo (tra i due esiste una stima radicata nel tempo) per avere al suo fianco come ds Petrachi, fermo da due anni dopo l’esonero subito a Roma. Conte e Petrachi hanno giocato insieme da ragazzi ma non hanno mai lavorato insieme, neanche quando i club interessati a Conte erano molto meno prestigiosi del Psg… E si arriva fino alla notizia “spacca spogliatoio” di voler gestire i social network per impedirne un uso esagerato ai giocatori”.