Maldini: «Nel futuro del Milan è normale che ci possa essere una vendita, quando non lo so»

Nel prepartita di Milan-Genoa, il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn.

“Abbiamo lavorato bene, come lo abbiamo fatto nelle settimane precedenti. Non sempre c’è correlazione fra quello che fai in settimana e la partita. Le sensazioni? Meno partite restano, più le occasioni diventano importanti. Vedendo quel che fa l’Inter non resta che la vittoria”.

Sui problemi in attacco e il mancato intervento sul mercato

Arriverà Origi?

Si è dato una spiegazione su questo rallentamento?

“Probabilmente anche un minimo di tensione al quale i ragazzi non sono abituati ha inciso”.

Sulle voci di un cambio di proprietà

“Non posso dire nulla, so poco. Nel futuro del Milan è normale che ci possa essere una vendita. Quando non lo so, ma il discorso vale anche per la questione societaria. A sei giornate dalla fine è dovere di tutti provare a vincere e c’è anche la Coppa Italia in palio”.