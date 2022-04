Libero: ora Inzaghi rischia il posto all’Inter, deve vincere almeno la Coppa Italia

Per Marotta «è tra i miglior in circolazione considerata la sua età» che è di 45 anni non 19. Sono definite parole di circostanza, lo scudetto perso pesa

Il liscio di Radu contro il Bologna rischia di costare caro a Simone Inzaghi che secondo Libero non è più così sicuro che resti all’Inter.

Il paradosso che sta vivendo Simone Inzaghi è di quelli che troppo spesso si vedono nel mondo del pallone: non è stato chiamato dall’Inter per vincere, ma se non lo farà rischia di pagare con l’esonero. D’altronde, quella della panchina del tecnico in bilico è una cantilena che si ripresenta ogniqualvolta i nerazzurri commettono un passo falso, figuriamoci dopo il crollo di Bologna.

Libero riporta le dichiarazioni di Marotta che considera Simone Inzaghi giovane a 45 anni.

«Siamo molto felici di Simone – dice il dirigente -. Sta facendo molto bene, ha margini di crescita importanti e può essere tra i migliori in circolazione, considerata la sua età». Parole, però, di circostanza, dato che i vertici del club di Viale della Liberazione non si accontenteranno di una stagione da perdenti di lusso: per ottenere la conferma, Inzaghi dovrà vincere. Meglio il campionato.

Ma c’è anche la finale di Coppa Italia contro la Juventus (contro cui ha già vinto la Supercoppa d’Italia).