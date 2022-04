La Stampa: ha più chance la Fiorentina di andare in Europa League che il Napoli di vincere lo scudetto

Le prossime sei giornate potranno servire più ai viola che al Napoli. Per Spalletti la sensazione che ormai ci sia poco da fare

È più in corsa la Fiorentina per l’Europa League che il Napoli per lo scudetto. E quel che scrive La Stampa. I viola sono settimi, a due punti dalla Lazio, e hanno una partita da recuperare.

La Fiorentina si prende la vittoria (a tre mesi da quella in Coppa Italia, e quella volta fu 5-2 ai supplementari), se la gode perché l’ha ottenuta usando la testa eppure il corpo: rimane sempre in scia alle romane, continua a sentire di poter arrivare in Europa League e dà a Spalletti la sensazione che ormai ci sia poco da fare. Restano sei partite ancora da giocare, sembra possano servire alla Fiorentina, più che al Napoli.