La scarpa di Nicola finisce sul Guardian: «È l’immagine più memorabile di questo weekend»

«L’ha usata come oggetto contundente per minacciare i suoi calciatori. Al di là del materiale per i meme Nicola merita di essere notato. Aveva salvato anche il Crotone»

Il Guardian scrive che nell’analisi della trentaquattresima giornata di Serie A potrebbe cominciare dalla Roma, che non perdeva da gennaio e che è stata battuta dall’Inter; o che potrebbe cominciare dal Milan che con il gol di un centrocampista di appena 21 anni ha espugnato l’Olimpico e tenuto viva la corsa scudetto; o, ancora, che potrebbe cominciare dallo scivolone clamoroso del Napoli in casa dell’Empoli. E invece decide di partire da quella che definisce come l’«immagine più memorabile di questo weekend», che viene dall’Arechi di Salerno.

Ovviamente, il Guardian si riferisce a Davide Nicola che prima ha lanciato in aria la sua scarpa da ginnastica per frustrazione e poi «l’ha usata come oggetto contundente per minacciare i suoi calciatori dalla panchina».

Per il giornale inglese «al di là del materiale per i meme – sempre ben gradito, aggiungiamo noi – l’allenatore della Salernitana merita di essere notato. Nicola ha preso la squadra campana in corsa, a febbraio. E ha ereditato una squadra stabilmente all’ultimo posto in classifica, con sole tre vittorie in ventitré partite. È riuscito a raddoppiare le vittorie nelle ultime otto giornate, battendo Samp, Udinese e Fiorentina. Ora sono sei. Non è una sorpresa: è lo stesso tecnico che aveva salvato il Crotone che aveva appena 14 punti dopo 29 partite. Ha salvato anche Genoa e Torino nelle ultime due stagioni».