La Lazio si interroga su Strakosha: Sarri vuole cambiare, il club pensa ad una riconferma

Sul CorSport. Il tecnico è il primo a rendersi conto che sarebbe un errore perderlo a zero e che le priorità per la rifondazione della squadra sono altre

In casa Lazio ci si interroga su Strakosha. Maurizio Sarri vuole cambiare, il club, invece, pensa ad una riconferma. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Il dubbio relativo al portiere in casa Lazio esiste e ha attraversato a lungo l’incontro di mercoledì sera. Mau partirebbe da un nuovo numero uno, la società non escluderebbe un rinnovo dell’albanese. Peraltro potrebbe non restare Reina e uno servirà come minimo. Le parti si sono aggiornate sul tema e il tecnico non ha espresso una sentenza. È il primo a rendersi conto che dal punto di vista commerciale sarebbe un errore perdere Strakosha e che le priorità, relative alla rifondazione della Lazio, riguardano in primis altri ruoli, segnatamente l’erede di Leiva e la coppia di difensori centrali, considerando l’addio certo di Luiz Felipe (anche se verrà fatto un altro tentativo) e le incertezze relative ad Acerbi”.