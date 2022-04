Kyle Walker: «Vincere crea dipendenza, non vorrei mai stare lì ad applaudire chi mi ha battuto»

Alla vigilia di Manchester City-Liverpool, in programma domenica alle 17, il Telegraph intervista il difensore dei Citizen Kyle Walker. Che, tra Premier e Champions, preferirebbe vincere un’altra Premier.

«Verrò ucciso per averlo detto ma se dovessi scegliere, probabilmente preferirei vincere ancora la Premier League. Sono inglese e so quanto è difficile vincere un campionato.

«Vincere crea dipendenza, le squadre forti non si annoiano mai di vincere. Sì, sono avido di vittorie, in senso buono. Guarda il Manchester United quando vinceva tutto. Anche l’Arsenal ha avuto gli Invincibili, le buone squadre non si annoiano di vincere e la sensazione che provi quando vinci non diventa mai noiosa».

Quando ho percorso per la prima volta i gradini di Wembley per ritirare la Carabao Cup [nel 2018], è stato un sollievo ma ho avuto la dipendenza. Prima ero sempre nella squadra che rimaneva sul campo ad applaudire. Questo non crea dipendenza. Nessuno vuole recitare quella parte. È il ruolo peggiore nel calcio, tu che stai lì ad applaudire un’altra squadra che ti ha battuto e sta sollevando il trofeo che tu sognavi di vincere. Non vorrei mai essere lì. La gente potrebbe dire, “questo non è sano spirito sportivo”. Beh, io sono qui per vincere. Non voglio applaudire i vincitori perché sono arrivato secondo”.