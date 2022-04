Koeman: «In una cosa è migliorato il Barcellona: ha comprato tre attaccanti»

«Quando ho lasciato i blaugrana avevamo otto punti di distanza dal primo posto, ora sono quasi il doppio. Non mi sento un allenatore che ha fallito»

Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione della Koeman Cup by Fundación Sportium, l’ex allenatore del Barcellona Ronald Koeman è tornato sulla sua esperienza in blaugrana e sui mesi successivi al suo esonero.

«In cosa è migliorato il Barcellona? Mah, innanzitutto ha comprato tre attaccanti… o, almeno, tre giocatori che possono giocare in attacco. Non mi va di fare un confronto. Quando ho lasciato il Barcellona era a otto punti di distanza dal primo posto, ora quasi il doppio. Il compito di Xavi è complicato quanto il mio. Non c’è bisogno di mentire, le ultime sconfitte in casa non son ocasuali. Questa è la realtà del Barcellona di oggi. Ha bisogno di tempo per tornare com’era. Ci vuole tranquillità. Bisogna pensare al lungo periodo, fidarci e supportare l’allenatore»

Ancora.

«Potrei scrivere un libro. Successero tante cose. Abbiamo dovuto fronteggiare l’emergenza Covid, siamo stati senza presidente per un po’ di tempo, non abbiamo potuto ingaggiare i giocatori che volevamo, ci sono stati problemi col fair play finanziario, ci siamo ritrovati senza Messi da un giorno all’altro, senza Griezmann nell’ultima giornata di mercato… Devo continuare? Sono stato molto criticato per Luuk De Jong ma è sempre stato un giocatore che ha fatto il suo. Per fortuna ha portato 5 o 6 punti al Barça. Non mi sento un allenatore che ha fallito»