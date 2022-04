Italiano: «A Napoli senza Torreira. Piatek in dubbio, ha ancora dolore per l’infortunio in Nazionale»

Al sito della Fiorentina: «Odiozola e Bonaventura non ci saranno. Su Amrabat sono fiducioso. Cabral è in crescita. Servirà una partita di grande sacrificio»

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club a pochi giorni dalla sfida con il Napoli, in programma domenica alle 15.

Sui disponibili per il match:

“Odriozola e Bonaventura non saranno ancora a disposizione. Non stanno ancora bene hanno avuto infortuni bruttini ma speriamo di recuperarli presto. Mancherà Torreira che è stato determinante e importante nell’ultimo periodo. Amrabat si farà trovare pronto, ha lavorato bene e sono fiducioso. Cabral è in netto miglioramento e in grande crescita. Dopo i primi 20 minuti contro l’Empoli si è liberato di un po’ di ansie e timori e ha fatto un’ottima partita. Abbiamo lui e Piatek, stanno lavorando bene entrambi anche se il polacco ha ancora dolore per l’infortunio subito in nazionale. Vediamo domenica“.