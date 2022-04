Il tifoso a cui Ronaldo ha distrutto il telefono ha 14 anni ed è autistico. La madre: «È sconvolto»

Ieri, dopo la sconfitta del Manchester United contro l’Everton, Cristiano Ronaldo ha distrutto il telefonino di un tifoso mentre, arrabbiato e deluso, tornava negli spogliatoi. Il video che lo ritrae ha fatto il giro del web. Ad aggravare la situazione è il racconto della madre del tifoso, un ragazzino autistico di 14 anni. La donna ha rilasciato alcune dichiarazioni a Liverpool Echo.

«I giocatori del Manchester United stavano tornando negli spogliatoi. Eravamo a Park End, proprio vicino al tunnel e mio figlio li stava riprendendo. A un certo punto ha messo giù il telefono perché Ronaldo si è tirato giù il calzino e la gamba sanguinava. Lui ha abbassato il cellulare per vedere cosa fosse successo. Ronaldo era di umore terribile e ha scaraventato a terra il telefono, facendolo cadere dalla mano di mio figlio. Poi ha continuato a camminare. C’è ancora il livido. Non riesco nemmeno a credere che stia parlando di un episodio simile. Jack era completamente sotto choc. E’ autistico, quindi non ha capito cosa fosse realmente successo fino a quando non è tornato a casa. E’ molto sconvolto, non lo porterò più a vedere una partita. Questa era la sua prima volta, è stata una giornata fantastica fino agli ultimi secondi, quando Ronaldo ha rovinato tutto»