Il Manchester United perde con l’Everton e Ronaldo, furioso, distrugge il telefono di un tifoso

Il Manchester United perde 1-0 contro l’Everton quartultimo in classifica e Cristiano Ronaldo non la prende bene. Sui social, sta imperversando un video in cui il campione portoghese, uscito dal campo con la gamba sinistra ridotta abbastanza male, con dei buchi provocati dai contrasti con gli avversari, reagisce malamente contro un tifoso avversario che lo filmava mentre stava rientrando negli spogliatoi. Nelle immagini Ronaldo ed il resto della squadra vengono fischiati e il portoghese, con in mano un parastinchi, reagisce e sembra distruggere il telefono del malcapitato tifoso. Secondo quanto riporta Sky Sport, lo United starebbe esaminando quanto accaduto per capire cosa è realmente successo.

#MUFC are looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and what eyewitnesses say was a mobile phone hitting the ground after his side’s defeat at Goodison Park.

[🎥] @EvertonHub pic.twitter.com/sZs1jnnUja

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 9, 2022