Il Tempo: «Allo stadio Maradona numeri desolanti, l’entusiasmo di Roma non ha eguali in Italia»

Un’atmosfera del genere neanche dove ci si gioca lo scudetto. Tanto del merito è di Mourinho che col Leicester si gioca l’undicesima semifinale europea della carriera

Il 2022 della Roma fa ben sperare, più per il futuro che per il presente. Lo scrive l’edizione odierna del Tempo, che chiarisce che l’impennata della media punti della banda Mourinho – a 2,27 nelle ultime 11 partite rispetto agli 1,52 dei primi 21 match – ha proiettato i giallorossi in piena zona Europa League.

La Champions è un obiettivo per il futuro, ora si può andare a dama nella coppa «minore» ma che va benissimo per la dimensione attuale.

Va benissimo per la dimensione attuale e soprattutto ha creato nella Capitale un enorme entusiasmo.

La coppa «minore» basta a creare a Roma un’atmosfera che non si vedeva da tempo e al momento non ha eguali in Italia. Neppure dove si giocano lo scudetto, vedi i numeri desolanti del pubblico che accorre al Maradona.

Per il Tempo tanto del merito è di Mourinho che col Leicester si gioca l’undicesima semifinale europea della sua carriera.