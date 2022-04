Il Telegraph: Medvedev escluso da Wimbledon per colpa dei Reali, non vogliono premiare un russo

La Famiglia Reale inglese si troverebbe nell’imbarazzo di dover consegnare il trofeo, “e questo ha influito molto sulla decisione”

C’entra la famiglia Reale. Wimbledon escluderà dal torneo di quest’anno tutti i tennisti russi e bielorussi, come conseguenza della guerra in Ucraina. Ma sulla decisione, scrive il Telegraph, ha pesato tantissimo l’eventuale “imbarazzo” per un eventuale premiazione di Daniil Medvedev sul campo centrale con Reali a consegnargli il trofeo.

Medvedev, campione in carica degli US Open e attuale numero 2 del mondo, sarebbe tra i favoriti del torneo “ed è chiaro che la prospettiva di una consegna del trofeo al Center Court ha guidato la mente dei decisori. La presentazione coinvolge spesso membri della famiglia reale e quest’anno ricorre anche il centenario del Centre Court”.

L’anno scorso a premiare Djokovic, per esempio, è stata la duchessa di Cambridge, patron reale dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club.

La decisione, che verrà ufficializzata a breve, ha già suscitato indignazione a Mosca, con gli amministratori britannici accusati di utilizzare lo sport per fare “giochi politici”: “Rendere gli sportivi ostaggi di intrighi politici è inaccettabile. Spero che i giocatori non perdano la forma fisica”, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.