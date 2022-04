Il Telegraph: “Guardiola è convinto che le sue decisioni siano il Vangelo. I fatti dicono che non è così”

Sul Telegraph Oliver Brown torna sulla voglia matta di sperimentazione che puntualmente si impossessa di Pep Guardiola. L’ultimo esempio è stato la semifinale di FA Cup di sabato scorso contro il Liverpool. Semifinale perduta 3-2 dal City (3-0 a fine primo tempo) e in cui Guardiola ha schierato la formazione priva di sette titolari tra cui il portiere Ederson. Guardiola gli ha preferito Zack Steffen. Una scelta che il Telegraph ha definito “confinante col bizzarro”. Steffen ha poi commesso il clamoroso errore che ha portato al 2-0 di Mane.

La scelta di affrontare il Liverpool senza Kevin De Bruyne, Ruben Dias o Ilkay Gundogan ha portato la sua stravagante politica di rotazione troppo lontano.

Guardiola viene pagato 19 milioni di sterline all’anno per sviluppare una visione onnisciente delle condizioni dei suoi giocatori in ogni momento. Se Pep sostiene che gli infortuni hanno costretto il City a così tanti cambiamenti, secondo lui dovrebbe essere accettato come vangelo. Ma anche un manager celebrato per le sue solide certezze non è immune da insicurezza.