Il presidente dell’Atletico: «Ieri il City ha giocato una partita difensiva: ognuno ha la sua preistoria»

Siamo una squadra che ha tanta storia perché qualcuno possa offenderci – ha replicato Cerezo – e alla fine si è dimostrato che hanno tutti la loro preistoria. Abbiamo fatto una buona partita, attaccando, e ieri anche il City ha giocato da preistoria, difendendosi e mettendo un muro davanti alla porta per non farci segnare. L’hanno vista tutti. Il City era una squadra completamente difensiva. Nella ripresa hanno tirato una volta in porta. Ieri è stato mostrato che ognuno ha la sua preistoria.